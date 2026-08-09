منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يواصل تدريباته ‏في البحرين لتصفيات كأس آسيا ‏

المنامة-سانا
يواصل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من الـ 29 من آب الجاري حتى الـ 6 من أيلول المقبل.
وسيلتقي منتخبنا في مباراة ودية ثانية مع المنتخب البحريني اليوم الأحد عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دمشق.
وتضمنت الحصة التدريبية الأخيرة للجهاز الفني لمنتخبنا مراجعة فنيةً للحالات التي برزت في المباراة الودية الأخيرة، والتي خاضها منتخبنا مؤخراً ضمن المعسكر أمام مضيفه البحريني وخسرها بهدف دون رد، مع التركيز على تطوير آلية بناء الهجمة وإنهائها بصورة أكثر فاعلية.
ويجري منتخبنا حالياً معسكراً تدريبياً في البحرين تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بيوتينونغ، تمهيداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش.