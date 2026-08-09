منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يواصل تدريباته ‏في البحرين لتصفيات كأس آسيا ‏

image 2026 08 09 11 37 06 منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يواصل تدريباته ‏في البحرين لتصفيات كأس آسيا ‏

المنامة-سانا‌
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يواصل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في العاصمة البحرينية ‏المنامة، ضمن استعداداته لخوض تصفيات كأس ‏آسيا تحت 20 عاماً، المقررة في أوزبكستان ‏خلال ‏الفترة من الـ 29 من آب الجاري حتى الـ 6 من ‏أيلول المقبل. ‎

وسيلتقي منتخبنا في مباراة ودية ثانية مع المنتخب ‏البحريني اليوم الأحد عند الساعة السابعة والربع ‏مساءً بتوقيت دمشق‎.‎

وتضمنت الحصة التدريبية الأخيرة للجهاز الفني ‏لمنتخبنا مراجعة فنيةً للحالات التي برزت في ‏المباراة الودية الأخيرة، والتي خاضها منتخبنا ‏مؤخراً ضمن المعسكر أمام مضيفه البحريني ‏وخسرها بهدف دون رد، مع التركيز على تطوير ‏آلية بناء الهجمة وإنهائها بصورة أكثر فاعلية‎.‎

ويجري منتخبنا حالياً معسكراً تدريبياً في البحرين ‏تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بيوتينونغ، تمهيداً ‏للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه ‏منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش‎.‎

image 2026 08 09 11 37 04 منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يواصل تدريباته ‏في البحرين لتصفيات كأس آسيا ‏
image 2026 08 09 11 37 05 منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يواصل تدريباته ‏في البحرين لتصفيات كأس آسيا ‏
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