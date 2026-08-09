أكثر من 100 متقدم لاختبار القبول في دبلوم تحليل ‏البيانات بدرعا

درعا-سانا
أقيم في مبنى محافظة درعا اليوم الأحد الاختبار الأولي للقبول في دبلوم تحليل البيانات، بمشاركة أكثر من 100 متقدم ومتقدمة من مختلف الجهات العامة بالمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية وإكسابها مهارات التعامل مع البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار.
وأوضح مدير التنمية الإدارية بالمحافظة، حسين نصيرات، في تصريح لمراسلة سانا، أن خضوع المشاركين للاختبار يأتي تمهيداً لإطلاق البرنامج التدريبي فور استكمال إجراءات القبول، مؤكداً أن امتلاك مهارات قراءة البيانات وتحليلها واستخراج المعلومات منها أصبحت من المهارات الأساسية التي تساعد المؤسسات على تحسين أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
من جانبه، بين أيهم الخوالدة، مدير دائرة الحلقات القرآنية التربوية بمديرية أوقاف درعا وهو أحد المتقدمين، أن الدبلوم يشكل خطوة مهمة لمواكبة التطور المتسارع في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن امتلاك العاملين مهارات تحليل البيانات يساعدهم على مواكبة التطور والاستفادة من البيانات المتوافرة في المديريات والدوائر المختلفة.
ويركز الدبلوم على تحويل التعامل مع البيانات من مجرد سجلات محفوظة إلى مورد حيوي يستند إليه في تقييم الأداء، ورصد الاحتياجات، ومعالجة المشكلات الإدارية، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري ويدعم التحول نحو الإدارة القائمة على المعلومات.
ويأتي إطلاق الدبلوم في إطار التوجه نحو تعزيز ثقافة استخدام البيانات في العمل المؤسساتي وتمكين العاملين من التعامل معها بصورة أكثر فاعلية، بدءاً من جمعها وقراءتها، مروراً بتحليلها واستخراج المعلومات منها، وصولاً إلى توظيف نتائج التحليل في اتخاذ قرارات أكثر دقة وسلامة.