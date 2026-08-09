أكثر من 100 متقدم لاختبار القبول في دبلوم تحليل ‏البيانات بدرعا

درعا-سانا‏

أقيم في مبنى محافظة درعا اليوم الأحد الاختبار الأولي ‏للقبول في دبلوم تحليل البيانات، بمشاركة أكثر من 100 ‏متقدم ومتقدمة من مختلف الجهات العامة بالمحافظة، ‏وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية وإكسابها ‏مهارات التعامل مع البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار‎.‎

وأوضح مدير التنمية الإدارية بالمحافظة، حسين ‏نصيرات، في تصريح لمراسلة سانا، أن خضوع ‏المشاركين للاختبار يأتي تمهيداً لإطلاق البرنامج ‏التدريبي فور استكمال إجراءات القبول، مؤكداً أن امتلاك ‏مهارات قراءة البيانات وتحليلها واستخراج المعلومات ‏منها أصبحت من المهارات الأساسية التي تساعد ‏المؤسسات على تحسين أدائها واتخاذ قرارات مبنية على ‏معلومات دقيقة‎.‎

من جانبه، بين أيهم الخوالدة، مدير دائرة الحلقات القرآنية ‏التربوية بمديرية أوقاف درعا وهو أحد المتقدمين، أن ‏الدبلوم يشكل خطوة مهمة لمواكبة التطور المتسارع في ‏مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن امتلاك العاملين مهارات ‏تحليل البيانات يساعدهم على مواكبة التطور والاستفادة ‏من البيانات المتوافرة في المديريات والدوائر المختلفة‎.‎

ويركز الدبلوم على تحويل التعامل مع البيانات من مجرد ‏سجلات محفوظة إلى مورد حيوي يستند إليه في تقييم ‏الأداء، ورصد الاحتياجات، ومعالجة المشكلات الإدارية، ‏بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري ويدعم التحول ‏نحو الإدارة القائمة على المعلومات‎.‎

ويأتي إطلاق الدبلوم في إطار التوجه نحو تعزيز ثقافة ‏استخدام البيانات في العمل المؤسساتي وتمكين العاملين ‏من التعامل معها بصورة أكثر فاعلية، بدءاً من جمعها ‏وقراءتها، مروراً بتحليلها واستخراج المعلومات منها، ‏وصولاً إلى توظيف نتائج التحليل في اتخاذ قرارات أكثر ‏دقة وسلامة‎.‎