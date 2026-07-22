غداً تنطلق بطولة دمشق لكرة السلة لفئة تحت 12 عاماً للذكور

photo 2026 07 22 18 39 01 غداً تنطلق بطولة دمشق لكرة السلة لفئة تحت 12 عاماً للذكور

دمشق-سانا

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة دمشق لكرة السلة للذكور لفئة تحت 12 عاماً في صالة الفيحاء بدمشق، وذلك بتنظيم اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق، وبإشراف مديرية الرياضة والشباب.

وتشارك في منافسات فئة الذكور 5 فرق هي: الجيش والوحدة والمحافظة والثورة وأكاديمية رياضية.

وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري بإشراف نخبة من الحكام والمدربين المعتمدين، وبمتابعة من اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق.

وتأتي البطولة ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب بدمشق واللجنة الفنية لكرة السلة، الرامية الى دعم اللعبة واكتشاف المواهب وترسيخ قيم المنافسة الرياضية.

النواعير يصعد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على شرطة حلب
دورة تدريبية للمواي تاي في حمص لتأهيل المدربين والحكام واللاعبين
ماراثون رياضي في مدينة بانياس بطرطوس
حمص الفداء والجيش يتعادلان بالدوري الممتاز لكرة القدم
فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك