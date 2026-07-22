غداً تنطلق بطولة دمشق لكرة السلة لفئة تحت 12 عاماً للذكور

دمشق-سانا

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة دمشق لكرة السلة للذكور لفئة تحت 12 عاماً في صالة الفيحاء بدمشق، وذلك بتنظيم اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق، وبإشراف مديرية الرياضة والشباب.

وتشارك في منافسات فئة الذكور 5 فرق هي: الجيش والوحدة والمحافظة والثورة وأكاديمية رياضية.

وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري بإشراف نخبة من الحكام والمدربين المعتمدين، وبمتابعة من اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق.

وتأتي البطولة ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب بدمشق واللجنة الفنية لكرة السلة، الرامية الى دعم اللعبة واكتشاف المواهب وترسيخ قيم المنافسة الرياضية.