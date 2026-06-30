أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 بالمئة بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض ‏شهري لها منذ تشرين الأول 2008، نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم ‏المرتفع.‏

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى ‌‏3956.92 دولاراً للأوقية، مسجلاً خسارة قدرها 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما سيكون رابع ‏انخفاض شهري على التوالي.‏

‏ كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب بنسبة 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولاراً.‏

وقال المحلل في شركة ماريكس إدوارد مير: إن التضخم المرتفع وتوقعات زيادة أسعار الفائدة وقوة ‏الدولار تتغلب على جميع العوامل الأخرى التي ترتبط عادة بارتفاع أسعار الذهب.‏

ويواصل المعدن النفيس مساره نحو تسجيل أول انخفاض فصلي له منذ عام 2024، والأكبر منذ ‏الربع الثاني من عام 2013، إذ أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما أثار ‏مخاوف من التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة.‏