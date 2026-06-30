أسعار الذهب تنخفض أكثر من 1 بالمئة بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ تشرين الأول 2008، نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 3956.92 دولاراً للأوقية، مسجلاً خسارة قدرها 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.
كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب بنسبة 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولاراً.
وقال المحلل في شركة ماريكس إدوارد مير: إن التضخم المرتفع وتوقعات زيادة أسعار الفائدة وقوة الدولار تتغلب على جميع العوامل الأخرى التي ترتبط عادة بارتفاع أسعار الذهب.
ويواصل المعدن النفيس مساره نحو تسجيل أول انخفاض فصلي له منذ عام 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من عام 2013، إذ أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما أثار مخاوف من التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة.