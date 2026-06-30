استطلاع: البنوك المركزية العالمية تتجه لتقليص احتياطيات الدولار لصالح ‏تنويع الأصول

لندن-سانا‏

أظهر استطلاع حديث أن عدداً متزايداً من البنوك المركزية في العالم يخطط ‏لخفض احتياطياته من الدولار خلال العقد المقبل، في تحول يُسجَّل لأول ‏مرة، وسط تزايد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأمريكية.‏

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية ‏وشمل مستثمرين من القطاع العام، ونشرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن ‏هذا التوجه يأتي في سياق النقاش العالمي المتصاعد حول مستقبل الدولار ‏كعملة احتياطية رئيسية، في ظل الضبابية في السياسات الأمريكية وارتفاع ‏المخاطر الجيوسياسية.‏

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات التي شملها الاستطلاع، والتي تدير ‏أصولاً تقارب قيمتها 10 تريليونات دولار، تتجه بشكل متزايد نحو تبني ‏تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والاستثمارات، في محاولة ‏للتكيف مع حالة التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.‏

تحول نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب

ووفقاً للنتائج، يرى نحو 79 بالمئة من البنوك المركزية و60 بالمئة من ‏الصناديق السيادية والعامة أن النظام النقدي العالمي يشهد انتقالاً تدريجياً نحو ‏عالم متعدد الأقطاب، مع تراجع الاعتماد على عملة واحدة مهيمنة.‏

وأشار المشاركون إلى تزايد اهتمامهم بالعملات البديلة مثل اليورو واليوان ‏الصيني، إلى جانب عملات أخرى كالجنيه الإسترليني والكرونة النرويجية ‏والدولار النيوزيلندي، رغم استمرار وجود تحديات هيكلية تحد من توسع ‏بعض العملات الرئيسية.‏

الذهب في صدارة الأصول البديلة

وبيّن الاستطلاع أن الذهب، الذي يشهد مستويات قياسية في الأسعار ويحظى ‏باحتياطيات لدى 82 بالمئة من البنوك المركزية، أصبح عنصراً أساسياً في ‏استراتيجيات إدارة الاحتياطيات.‏

وأضاف: إن نسبة صافية تبلغ 30 بالمئة من المشاركين يعتزمون زيادة ‏حيازاتهم من الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، ليبقى الأصل الأكثر ‏جذباً على المدى القصير.‏

تسارع تبني الذكاء الاصطناعي

وكشف التقرير أن أكثر من 66 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لتعزيز ‏دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين ‏أبدت غالبية المؤسسات رغبة في توسيع استخدامه مقارنة بالمستويات ‏الحالية، بهدف تحسين إدارة الأصول والتعامل مع تقلبات الأسواق.‏

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بات جزءاً ‏متزايد الأهمية في استراتيجيات المؤسسات المالية، في ظل بيئة اقتصادية ‏تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع مستويات المخاطر.‏

ويعكس هذا التحول المتسارع في سياسات البنوك المركزية توجهات أوسع ‏لإعادة تشكيل منظومة الاحتياطيات العالمية، في ظل تزايد حالة عدم ‏الاستقرار في الاقتصاد الدولي، واستمرار البحث عن أدوات أكثر تنوعاً ‏ومرونة لمواجهة التقلبات المالية والجيوسياسية.‏