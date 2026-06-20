اختتام بطولة محافظة إدلب للبلياردو “8 كرات” بمشاركة 28 لاعباً

إدلب-سانا
اختُتمت اليوم السبت بطولة محافظة إدلب للبلياردو فئة “8 كرات”، في صالة نادي الشباب سابقاً بمدينة إدلب، وذلك بمشاركة 28 لاعباً من مختلف مناطق المحافظة.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز صالح المارعي بالمركز الأول، وجاء حسين حماميش ثانياً، وحل محمد طماع في المركز الثالث، ومحمد علوش رابعاً، في حين حصد جائزة ”3 أسود وسبعة”، حسين حماميش.
وذكر أنس عبادي رئيس اللجنة الفنية للبلياردو في المحافظة لـ سانا، أن هذه البطولة تأتي استعداداً لبطولة الجمهورية، مبيناً أنها البطولة الأولى في المحافظة منذ عدة سنوات.
وأوضح عبادي أن اللاعبين قدموا على مدار يومين مستوى عالياً جداً، معتبراً أن هذه البطولة هي الخطوة الأولى لتشكيل منتخب قوي يمثل إدلب بأحسن صورة في بطولة الجمهورية.
وبين أن البطولة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم المواهب الرياضية ورفع مستوى المنافسات في مختلف الرياضات، لافتاً إلى أن هناك بطولة ستقام أون لاين الأسبوع المقبل من أجل تطوير كوادر اللعبة في المحافظة.
وأبدى عدد من اللاعبين المشاركين سعادتهم بالمشاركة في بطولة المحافظة، وبالمنافسة القوية والتي ميزتها الروح الرياضية، مؤكدين عزمهم أن يكونوا على قدر المسؤولية ورفع اسم المحافظة ببطولة الجمهورية.
وتأتي هذه البطولة ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، لدعم الألعاب الفردية، واختيار منتخب إدلب للمشاركة في بطولة الجمهورية المركزية.