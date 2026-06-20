اختتام بطولة محافظة إدلب للبلياردو “8 كرات” بمشاركة 28 لاعباً

إدلب-سانا

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اختُتمت اليوم السبت بطولة محافظة إدلب للبلياردو فئة “8 كرات”، في صالة نادي ‏الشباب سابقاً بمدينة إدلب، وذلك بمشاركة 28 لاعباً من مختلف مناطق المحافظة.‏

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز صالح المارعي بالمركز الأول، وجاء حسين حماميش ‏ثانياً، وحل محمد طماع في المركز الثالث، ومحمد علوش رابعاً، في حين حصد جائزة ‌‏”3 أسود وسبعة”، حسين حماميش.‏

‏وذكر أنس عبادي رئيس اللجنة الفنية للبلياردو في المحافظة لـ سانا، أن هذه البطولة تأتي ‏استعداداً لبطولة الجمهورية، مبيناً أنها البطولة الأولى في المحافظة منذ عدة سنوات.‏

وأوضح عبادي أن اللاعبين قدموا على مدار يومين مستوى عالياً جداً، معتبراً أن هذه ‏البطولة هي الخطوة الأولى لتشكيل منتخب قوي يمثل إدلب بأحسن صورة في بطولة ‏الجمهورية.‏

وبين أن البطولة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم المواهب الرياضية ورفع مستوى ‏المنافسات في مختلف الرياضات، لافتاً إلى أن هناك بطولة ستقام أون لاين الأسبوع ‏المقبل من أجل تطوير كوادر اللعبة في المحافظة.‏

وأبدى عدد من اللاعبين المشاركين سعادتهم بالمشاركة في بطولة المحافظة، ‏وبالمنافسة القوية والتي ميزتها الروح الرياضية، مؤكدين عزمهم أن يكونوا على قدر ‏المسؤولية ورفع اسم المحافظة ببطولة الجمهورية.‏

وتأتي هذه البطولة ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، لدعم الألعاب ‏الفردية، واختيار منتخب إدلب للمشاركة في بطولة الجمهورية المركزية.‏