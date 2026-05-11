هيئة الطيران المدني السورية تبحث بدمشق مع شركات إماراتية تعزيز ‏التعاون في قطاع الطيران

دمشق-سانا ‏

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏السورية سامح عرابي، اليوم الإثنين، مع عدد من ممثلي شركات ‏قطاع الطيران الإماراتية، سبل تعزيز التعاون والاستثمار ‏وتطوير الشراكات في مجالات النقل والخدمات الجوية، وذلك ‏على هامش أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي ‏الأول الذي انطلق اليوم في فندق إيبلا الشام في دمشق.‏

وبيّنت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن الجانبين أكدا خلال ‏الاجتماع أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما ‏يسهم في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز فرص ‏الاستثمار والشراكة بين الجانبين السوري والإماراتي.‏

وضمّ الجانب السوري في الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة ‏السورية القابضة أنور عقاد، ومدير الاستثمار والتطوير عبد الله ‏الناصر بينما ضمّ الوفد الإماراتي ممثلين عن شركات خدمات ‏طيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وطيران ‏الاتحاد، ودناتا، وJETEX‏.‏

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المنتدى الاستثماري ‏السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، ‏ويستمر يومين بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري ‏والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. ‏

