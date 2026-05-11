هيئة الطيران المدني السورية تبحث بدمشق مع شركات إماراتية تعزيز ‏التعاون في قطاع الطيران

دمشق-سانا
بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية سامح عرابي، اليوم الإثنين، مع عدد من ممثلي شركات قطاع الطيران الإماراتية، سبل تعزيز التعاون والاستثمار وتطوير الشراكات في مجالات النقل والخدمات الجوية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي انطلق اليوم في فندق إيبلا الشام في دمشق.
وبيّنت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين السوري والإماراتي.
وضمّ الجانب السوري في الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة أنور عقاد، ومدير الاستثمار والتطوير عبد الله الناصر بينما ضمّ الوفد الإماراتي ممثلين عن شركات خدمات طيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وطيران الاتحاد، ودناتا، وJETEX.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، ويستمر يومين بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.