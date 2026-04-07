قمة منتظرة بدوري كرة السلة للرجال.. الوحدة يسعى لرد الاعتبار أمام الشبيبة ومطاردة المتصدر

دمشق-سانا

يلتقي اليوم ناديا الوحدة والشبيبة في صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق، ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال، في مواجهة ذات طابع تنافسي خاص، يدخلها “البرتقالي” بطموح الثأر الرياضي، بينما يسعى الشبيبة، لتأكيد تفوقه هذا الموسم.

ويطمح أصحاب الأرض لمواصلة سلسلة الانتصارات، لتشديد الضغط على المتصدر نادي النواعير، مراهنين على تصاعد الخط البياني للفريق في الآونة الأخيرة، وبالاعتماد على خبرة اللاعبين المحليين وقوة المحترفين الجدد، إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور اللذين يشكلان ورقة ضغط نفسية هائلة على المنافسين.

وفي المقابل، يدخل نادي الشبيبة المواجهة ساعياً للتعويض والعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره الأخير أمام أهلي حلب، ويمتلك الضيوف تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة المحلية والفعالية الأجنبية، تحت قيادة فنية خبيرة أثبتت حنكتها في التعامل مع المباريات الكبرى.

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت في حلب قد انتهت لصالح الشبيبة بنتيجة (99-98)، بعد تمديد الوقت إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.