اتحاد التايكواندو يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية للفئات ‏العمرية الصغيرة أواخر الشهر الجاري‎ ‎

دمشق-سانا‏

يتحضر اتحاد التايكواندو لإقامة بطولة الجمهورية للأندية ‏والمراكز والبيوت الرياضية لعدد من الفئات العمرية خلال ‏الفترة ‏من الـ25 إلى الـ27 من الشهر الجاري، وذلك في صالة مدينة ‏الياسمين الرياضية بدمشق‎ .‎

ووفقاً لتعميم البطولة الذي نشره الاتحاد على صفحته الرسمية ‏على الفيسبوك، يشارك بالبطولة فئات الصغيرات والشبلات ‌‏والناشئات، وتقام منافساتها بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة‎.‎

وتأتي البطولة ضمن خطة اتحاد التايكواندو الرامية إلى توسيع ‏قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة، ورفع ‌‏مستوى اللاعبات في مختلف الفئات العمرية‎.‎