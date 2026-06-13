اتحاد التايكواندو يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية للفئات ‏العمرية الصغيرة أواخر الشهر الجاري‎ ‎

دمشق-سانا
يتحضر اتحاد التايكواندو لإقامة بطولة الجمهورية للأندية والمراكز والبيوت الرياضية لعدد من الفئات العمرية خلال الفترة من الـ25 إلى الـ27 من الشهر الجاري، وذلك في صالة مدينة الياسمين الرياضية بدمشق .
ووفقاً لتعميم البطولة الذي نشره الاتحاد على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يشارك بالبطولة فئات الصغيرات والشبلات والناشئات، وتقام منافساتها بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وتأتي البطولة ضمن خطة اتحاد التايكواندو الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة، ورفع مستوى اللاعبات في مختلف الفئات العمرية.