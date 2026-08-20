غداً انطلاق ألعاب المتوسط في تارانتو بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من سوريا

دمشق-سانا
تنطلق غداً الجمعة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بنسختها العشرين، التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى الثالث من أيلول المقبل، بمشاركة نحو 4000 رياضي ورياضية من 26 دولة، يتنافسون في 33 لعبة.
وتشارك سوريا في الدورة بـ28 لاعباً ولاعبة في ثماني ألعاب رياضية، بينما بدأت أفواج البعثة السورية بالتوجه إلى إيطاليا وفق البرنامج المحدد لكل منتخب.
وغادرت أمس الأربعاء الدفعة الأولى من البعثة، وتضم منتخب الدراجات المؤلف من المدرب محمد علايه، والإدارية ابتسام حسن، واللاعبتين ميران الفارس وحلا زيدان.
كما غادرت اليوم الخميس بعثة المصارعة، وتضم المدربين باسم الشتيوي المحمد ومحمود تلاوي، واللاعبين مجد عائشة، ومحمد العبيد، ومحمد أسد الدين الأسطة، ومحمد فداء الدين الأسطة، وإبراهيم الطباع، وأحمد ديركي.
وفي الـ22 من آب الجاري، تتوجه بعثتا القوس والسهم والجمباز الإيقاعي إلى تارانتو، حيث تضم بعثة القوس والسهم المدربة كارين سروة واللاعب محمد ذكرك، بينما يمثل الجمباز الإيقاعي المدربة تيتيانا فوزنيك واللاعبة أليسار هانوريك.
وتغادر بعثة كرة الطاولة في الـ23 من آب، وتضم المدرب محمد أوغلي واللاعبين عبد الرزاق الحلاق، ولين أوغلي، وهند ظاظا، وعبيدة ظاظا، بينما تتوجه بعثة الجودو في الـ25 منه، وتضم المدربين يحيى حسابا وآمنة حسن، واللاعبين محمد عمران عجينة، ومحمد شاكر المصري، وعمر الشحادة، ومجد حاج قدور، وليلي كنعان، وجودي عبيد.
أما بعثة الجمباز الفني فتغادر في الـ27 من آب، وتضم المدرب محمد خليل واللاعبين طلال بليدي وسيما تللو، بينما يسافر منتخب رفع الأثقال في الـ28 منه، ويضم المدرب عبد الله اسكندراني واللاعبين محمد الكاتب وحمزة الحلاق.
ويغادر وفد الكاراتيه في الـ29 من آب، ويضم المدرب عمار السبسبي واللاعبين مصطفى المسالمة، وليدي عصفورة، وفواز بني المرجة، وشهد ملك.
وكانت قيادة البعثة السورية وصلت إلى إيطاليا مطلع الأسبوع الجاري، استعداداً لاستقبال أفواج الرياضيين وتنظيم إقامتهم وتحركاتهم وفق البرنامج المعتمد.