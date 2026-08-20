غداً انطلاق ألعاب المتوسط في تارانتو بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من سوريا

دمشق-سانا‏

تنطلق غداً الجمعة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بنسختها العشرين، التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى ‏الثالث من أيلول المقبل، بمشاركة نحو 4000 رياضي ورياضية من 26 دولة، يتنافسون في 33 لعبة.‏

وتشارك سوريا في الدورة بـ28 لاعباً ولاعبة في ثماني ألعاب رياضية، بينما بدأت أفواج البعثة السورية بالتوجه إلى إيطاليا وفق ‏البرنامج المحدد لكل منتخب.‏

وغادرت أمس الأربعاء الدفعة الأولى من البعثة، وتضم منتخب الدراجات المؤلف من المدرب محمد علايه، والإدارية ابتسام ‏حسن، واللاعبتين ميران الفارس وحلا زيدان.‏

كما غادرت اليوم الخميس بعثة المصارعة، وتضم المدربين باسم الشتيوي المحمد ومحمود تلاوي، واللاعبين مجد عائشة، ‏ومحمد العبيد، ومحمد أسد الدين الأسطة، ومحمد فداء الدين الأسطة، وإبراهيم الطباع، وأحمد ديركي.‏

وفي الـ22 من آب الجاري، تتوجه بعثتا القوس والسهم والجمباز الإيقاعي إلى تارانتو، حيث تضم بعثة القوس والسهم المدربة ‏كارين سروة واللاعب محمد ذكرك، بينما يمثل الجمباز الإيقاعي المدربة تيتيانا فوزنيك واللاعبة أليسار هانوريك.‏

وتغادر بعثة كرة الطاولة في الـ23 من آب، وتضم المدرب محمد أوغلي واللاعبين عبد الرزاق الحلاق، ولين أوغلي، وهند ‏ظاظا، وعبيدة ظاظا، بينما تتوجه بعثة الجودو في الـ25 منه، وتضم المدربين يحيى حسابا وآمنة حسن، واللاعبين محمد عمران ‏عجينة، ومحمد شاكر المصري، وعمر الشحادة، ومجد حاج قدور، وليلي كنعان، وجودي عبيد.‏

أما بعثة الجمباز الفني فتغادر في الـ27 من آب، وتضم المدرب محمد خليل واللاعبين طلال بليدي وسيما تللو، بينما يسافر ‏منتخب رفع الأثقال في الـ28 منه، ويضم المدرب عبد الله اسكندراني واللاعبين محمد الكاتب وحمزة الحلاق.‏

ويغادر وفد الكاراتيه في الـ29 من آب، ويضم المدرب عمار السبسبي واللاعبين مصطفى المسالمة، وليدي عصفورة، وفواز ‏بني المرجة، وشهد ملك.‏

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وكانت قيادة البعثة السورية وصلت إلى إيطاليا مطلع الأسبوع الجاري، استعداداً لاستقبال أفواج الرياضيين وتنظيم إقامتهم ‏وتحركاتهم وفق البرنامج المعتمد.‏