منتخبنا الوطني بكرة السلة يفوز على نظيره الأردني 72-69‏

عمان-سانا
فاز منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة على نظيره الأردني بنتيجة 72 – 69 نقطة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الأردن، ضمن الجولة الاستعدادية لمنتخبنا لخوض تصفيات كأس العالم.
وشهدت المباراة ندية كبيرة وإثارة وتقارباً في المستوى حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح لاعبو منتخبنا في حسم اللقاء لصالحهم بفارق ثلاث نقاط، ليؤكد المنتخب تصاعد خطه البياني وجاهزيته الفنية والبدنية.
واتسمت المواجهة بالطابع الرسمي نظراً لأهميتها، حيث دفع مدربا المنتخبين بكامل أوراقهما الرابحة منذ البداية، وشهد اللقاء مشاركة العناصر الأساسية من اللاعبين المحليين، إلى جانب المحترفين والمجنسين؛ حيث مثل الجانب الأردني نخبة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم المجنس ”جالين هاريس”، إلى جانب أمين أبو حواس، عبد الله أولاجوان، ومحمد شاهر، ما أضفى على المباراة طابعاً ندياً ومستويات فنية مميزة.
من جانبه، استغل المدير الفني لمنتخبنا، الكابتن هيثم جميل، اللقاء، حيث عمد إلى تنويع أساليب اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى تدوير التشكيلة وإشراك جميع العناصر المتاحة في أوقات مختلفة من عمر المباراة، بهدف إدخال الجميع في أجواء المنافسة، وتوزيع الجهد البدني على مدار اللقاء.
وبالعودة إلى مجريات اللقاء الرقمية، فرض منتخبنا أفضليته النسبية في معظم الفترات، حيث أنهى الربع الأول لصالحه بنتيجة (26 – 23)، وواصل تقدمه في الربع الثاني الذي حسمه بفارق نقطتين (19 – 17). ولم يتراجع الحماس في الربع الثالث، إذ استمر تفوق رجالنا هجومياً ودفاعياً لينتهي الشوط الثالث لمصلحة سوريا أيضاً بنتيجة 17-15.
وفي الربع الرابع والأخير، رمى المنتخب الأردني بكل ثقله لتقليص الفارق والعودة في النتيجة، مستغلاً بعض الأخطاء لينهي هذا الربع لصالحه بنتيجة 14 – 10، ورغم الضغط الأردني الكبير في الدقائق الأخيرة، إلا أن خبرة لاعبي منتخبنا والجهاز الفني ساهمت في الحفاظ على التقدم.
وتنتظر منتخبنا مهمة صعبة في التصفيات التي سيلاقي فيها منتخبي إيران والعراق.