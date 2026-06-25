منتخبنا الوطني بكرة السلة يفوز على نظيره الأردني 72-69‏

عمان-سانا

فاز منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة على نظيره الأردني بنتيجة 72 – 69 نقطة، في المباراة ‏الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الأردن، ضمن الجولة الاستعدادية لمنتخبنا لخوض ‏تصفيات كأس العالم.‏

وشهدت المباراة ندية كبيرة وإثارة وتقارباً في المستوى حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح لاعبو ‏منتخبنا في حسم اللقاء لصالحهم بفارق ثلاث نقاط، ليؤكد المنتخب تصاعد خطه البياني وجاهزيته ‏الفنية والبدنية.‏

واتسمت المواجهة بالطابع الرسمي نظراً لأهميتها، حيث دفع مدربا المنتخبين بكامل أوراقهما ‏الرابحة منذ البداية، وشهد اللقاء مشاركة العناصر الأساسية من اللاعبين المحليين، إلى جانب ‏المحترفين والمجنسين؛ حيث مثل الجانب الأردني نخبة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم المجنس ‌‏”جالين هاريس”، إلى جانب أمين أبو حواس، عبد الله أولاجوان، ومحمد شاهر، ما أضفى على ‏المباراة طابعاً ندياً ومستويات فنية مميزة.‏

من جانبه، استغل المدير الفني لمنتخبنا، الكابتن هيثم جميل، اللقاء، حيث عمد إلى تنويع أساليب ‏اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى تدوير التشكيلة وإشراك جميع العناصر المتاحة ‏في أوقات مختلفة من عمر المباراة، بهدف إدخال الجميع في أجواء المنافسة، وتوزيع الجهد البدني ‏على مدار اللقاء.‏

وبالعودة إلى مجريات اللقاء الرقمية، فرض منتخبنا أفضليته النسبية في معظم الفترات، حيث أنهى ‏الربع الأول لصالحه بنتيجة (26 – 23)، وواصل تقدمه في الربع الثاني الذي حسمه بفارق نقطتين ‌‏(19 – 17). ولم يتراجع الحماس في الربع الثالث، إذ استمر تفوق رجالنا هجومياً ودفاعياً لينتهي ‏الشوط الثالث لمصلحة سوريا أيضاً بنتيجة 17-15.‏

وفي الربع الرابع والأخير، رمى المنتخب الأردني بكل ثقله لتقليص الفارق والعودة في النتيجة، ‏مستغلاً بعض الأخطاء لينهي هذا الربع لصالحه بنتيجة 14 – 10، ورغم الضغط الأردني الكبير ‏في الدقائق الأخيرة، إلا أن خبرة لاعبي منتخبنا والجهاز الفني ساهمت في الحفاظ على التقدم.‏

وتنتظر منتخبنا مهمة صعبة في التصفيات التي سيلاقي فيها منتخبي إيران والعراق.‏