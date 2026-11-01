بايرن ميونيخ يعلن خضوع صيباري لجراحة ناجحة وإصابة جنابري

ميونيخ-سانا



أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأحد، خضوع لاعبه الدولي المغربي إسماعيل صيباري لعملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، فيما أصيب زميله سيرج جنابري في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني لكرة القدم.



وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن صيباري تعرض لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي في الكاحل الأيمن، وأجرى عملية جراحية ناجحة، بينما تعرض جنابري لإصابة عضلية، مشيراً إلى أن اللاعبين سيغيبان عن الفريق خلال الفترة المقبلة، دون تحديد مدة غيابهما عن الملاعب.



وكان اللاعبان غادرا أرض الملعب في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، أمس السبت.