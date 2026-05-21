أهلي حلب تمسك بالصدارة وحمص الفداء يتحفز لمواجهة الحرية غداً في الدوري الممتاز ‏لكرة القدم

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة سبع مواجهات قوية ومصيرية في التوقيت ذاته (الرابعة عصراً)، على أن تختتم الجولة يوم السبت بلقاء واحد، وسط صراع محتدم بين فرق المقدمة وتلك التي تسعى لتفادي الهبوط.
ويدخل أهلي حلب (المتصدر) مواجهته على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه أمية وعينه على حصد النقاط الثلاث لمواصلة قبضته على الصدارة، بينما يتطلع أمية لفرملة المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية مستفيداً من نشوة فوزه في المرحلة الماضية.
وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص، يستضيف حمص الفداء (الوصيف) نظيره الحرية في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يدرك أصحاب الأرض أن الفوز ضروري للحفاظ على آمالهم في المنافسة على اللقب، في حين يرغب الحرية بالعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وتحسين مركزه في وسط الترتيب.
وفي دمشق، يجمع “ديربي العاصمة” فريقي دمشق الأهلي والوحدة، في مواجهة تحمل أهمية بالغة للفريقين، ولا سيما الوحدة الذي يطمح لكسب نقاط المباراة كاملة لتقليص الفارق مع المتصدر والتمسك بفرص المنافسة.
وفي اللاذقية، يسعى تشرين إلى مصالحة جماهيره عندما يلتقي ضيفه الشرطة في مباراة متوازنة، يتقاسم فيها الطرفان طموح الفوز مع أفضلية لتشرين مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، بينما يقاتل الشرطة لتأمين موقعه.
ويحل جبلة ضيفاً ثقيلاً على خان شيخون في لقاء يدرك فيه الطرفان أن أي هدر جديد للنقاط سيزيد من تعقيد حساباتهما في مناطق الهبوط، بينما يستضيف الفتوة على ملعبه فريق حطين في مباراة متكافئة ومثيرة، يطمح فيها الفتوة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، في حين يأمل حطين المنتشي بفوزه الأخير بالعودة بنقاط اللقاء كاملة من ملعب صعب.
أما في حماة، فيسعى الطليعة لمواصلة عروضه المتوازنة عندما يلاقي ضيفه الشعلة الذي يطمح بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب.
وتُختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت القادم بلقاء كلاسيكي وحيد يجمع الجيش مع ضيفه الكرامة، وهي مواجهة مرتقبة تحفل دائماً بالإثارة والندية التاريخية بين الفريقين.