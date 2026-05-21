أهلي حلب تمسك بالصدارة وحمص الفداء يتحفز لمواجهة الحرية غداً في الدوري الممتاز ‏لكرة القدم

محافظات-سانا‏

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري السوري ‏الممتاز لكرة القدم، بإقامة سبع مواجهات قوية ومصيرية في التوقيت ذاته (الرابعة ‏عصراً)، على أن تختتم الجولة يوم السبت بلقاء واحد، وسط صراع محتدم بين فرق ‏المقدمة وتلك التي تسعى لتفادي الهبوط.‏

ويدخل أهلي حلب (المتصدر) مواجهته على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه أمية وعينه ‏على حصد النقاط الثلاث لمواصلة قبضته على الصدارة، بينما يتطلع أمية لفرملة ‏المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية مستفيداً من نشوة فوزه في المرحلة الماضية.‏

وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص، يستضيف حمص الفداء (الوصيف) نظيره الحرية ‏في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يدرك أصحاب الأرض أن الفوز ضروري ‏للحفاظ على آمالهم في المنافسة على اللقب، في حين يرغب الحرية بالعودة إلى سكة ‏النتائج الإيجابية وتحسين مركزه في وسط الترتيب.‏

وفي دمشق، يجمع “ديربي العاصمة” فريقي دمشق الأهلي والوحدة، في مواجهة تحمل ‏أهمية بالغة للفريقين، ولا سيما الوحدة الذي يطمح لكسب نقاط المباراة كاملة لتقليص ‏الفارق مع المتصدر والتمسك بفرص المنافسة.‏

وفي اللاذقية، يسعى تشرين إلى مصالحة جماهيره عندما يلتقي ضيفه الشرطة في مباراة ‏متوازنة، يتقاسم فيها الطرفان طموح الفوز مع أفضلية لتشرين مستنداً إلى عاملي الأرض ‏والجمهور، بينما يقاتل الشرطة لتأمين موقعه.‏

ويحل جبلة ضيفاً ثقيلاً على خان شيخون في لقاء يدرك فيه الطرفان أن أي هدر جديد ‏للنقاط سيزيد من تعقيد حساباتهما في مناطق الهبوط، بينما يستضيف الفتوة على ملعبه ‏فريق حطين في مباراة متكافئة ومثيرة، يطمح فيها الفتوة لاستغلال عاملي الأرض ‏والجمهور، في حين يأمل حطين المنتشي بفوزه الأخير بالعودة بنقاط اللقاء كاملة من ‏ملعب صعب.‏

أما في حماة، فيسعى الطليعة لمواصلة عروضه المتوازنة عندما يلاقي ضيفه الشعلة الذي ‏يطمح بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب.‏

وتُختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت القادم بلقاء كلاسيكي وحيد يجمع الجيش مع ‏ضيفه الكرامة، وهي مواجهة مرتقبة تحفل دائماً بالإثارة والندية التاريخية بين الفريقين.‏