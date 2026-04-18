بورنموث يخطف فوزاً غالياً من ملعب مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق بورنموث فوزاً غالياً على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ماركوس تافينيير منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية والثلاثين، لكن ويليام أوسولا تمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة الثامنة والستين، وفي الدقيقة الخامسة والثمانين سجل أدريان تروفير الهدف الثاني لبورنموث ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط غالية.

ورفع بورنموث رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي الجولة ذاتها فاز ليدز يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عبر جيمس جاستن عند الدقيقة الثامنة عشرة، وبعدها بدقيقتين أضاف نوا أوكافور الهدف الثاني لليدز، وشهد الوقت بدل الضائع من المباراة منح الحكم ركلة جزاء لليدز ترجمها كالفيرت لوين إلى هدف.

وتقدم ليدز إلى المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الـ 20.

من جانب آخر خيم التعادل السلبي على مواجهة برينتفورد أمام ضيفه فولهام ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع، بينما عزز فولهام موقعه في المركز الـ 12 برصيد 45 نقطة.