الثلاثي الهجومي “إم إس إن” مجدداً في أمريكا

مدريد-سانا

سيعود الثلاثي الهجومي الشهير (MSN) المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار إلى الواجهة مجدداً، مع تزايد التكهنات بشأن انتقال نيمار إلى إنتر ميامي الأمريكي اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا الإسبانية” أن إنتر ميامي قد يكون الوجهة الأكثر ترجيحاً لنيمار، في ظل رغبة النادي الأمريكي منذ العام الماضي في ضم النجم البرازيلي، وما قد يمثله ذلك من قيمة رياضية وتسويقية كبيرة.

وكان نيمار وميسي وسواريز شكّلوا أحد أشهر خطوط الهجوم في تاريخ برشلونة، وقادوا الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2015.

ويعيش نيمار، البالغ 34 عاماً، فترة غامضة مع ناديه الحالي سانتوس، الذي ينتهي عقده معه في 31 كانون الأول 2026.

وكان نيمار قد أعلن رسمياً نهاية مسيرته الدولية عقب خروج البرازيل من دور الـ16 لمونديال 2026 أمام النرويج، لكن مستقبله على مستوى الأندية لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات.

وقال والد اللاعب لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي: إن نجله سيواصل لعب كرة القدم، بينما ترك نيمار الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات.