اتحاد الشطرنج ينظم دورة دولية للحكّام أيار المقبل

دمشق-سانا

أعلن اتحاد الشطرنج عن إقامة دورة تدريبية دولية متخصصة لنيل شهادة الحكم الدولي، وذلك خلال الفترة من الـ13 حتى الـ 17 من أيار المقبل.

ويحاضر في الدورة الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحمن، أحد أبرز المحاضرين في مجال التحكيم على مستوى العالم باللعبة.

وتأتي هذه الدورة في إطار توجه اتحاد اللعبة للارتقاء برياضة الشطرنج وتعزيز الكفاءات التحكيمية على المستويين العربي والدولي، بما يسهم في إعداد جيل من الحكام المؤهلين وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين الجانب النظري والعملي.