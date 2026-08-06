رودري يختار الانضمام لصفوف برشلونة

مدريد-سانا

منح لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني رودري الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، موافقته لنادي برشلونة للتفاوض بشأن انتقال محتمل إلى صفوفه.

وقال مصدر من برشلونة لوكالة الأنباء الفرنسية أن النادي بات أقرب من أي وقت مضى لإكمال هذه الصفقة، مبيناً أن إدارة النادي ستبدأ المفاوضات مع مانشستر سيتي”.

وبحسب ما نشرته صحف موندو ديبورتيفو وسبورت وماركا، إضافة إلى تأكيد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن اللاعب أصبح أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى “كامب نو”.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رودري أبلغ مسؤولي برشلونة باقتناعه الكامل بالمشروع الرياضي الذي يقوده المدرب الألماني هانز فليك، ومنح الإدارة الكتالونية الإذن لبدء المفاوضات رسمياً مع مانشستر سيتي.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة كانوا يعتقدون حتى أيام قليلة مضت أن أولوية رودري، في حال العودة إلى الدوري الإسباني، ستكون ريال مدريد، إلا أن موقف اللاعب تغير بصورة كاملة، واختار الانضمام إلى الفريق الكتالوني.