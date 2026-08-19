المهاجم الإنكليزي هاري كاين يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

برلين-سانا

تسلم المهاجم الإنكليزي هاري كاين الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني في مسيرته، وذلك في حفل أقيم اليوم الأربعاء، في متحف بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم.

وجاء تتويج كاين بفضل تسجيله 36 هدفاً في الدوري الألماني الموسم الماضي، متفوقاً على المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند الذي سجل 27 هدفاً، والمهاجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كيليان مبابي الذي أحرز 25 هدفاً.

وسبق أن أحرز كاين أيضاً الحذاء الذهبي في موسمه الأول مع بايرن (2023-2024) بفضل تسجيله 36 هدفاً.

وقال كاين في تصريحات صحفية: “أعتقد أن الحصول على الحذاء الذهبي الثاني له معنى أفضل حتى من الأول، بالنظر إلى ما حققناه مع الفريق بالتتويج بثلاثة ألقاب، وهو يمنح الأمر طابعاً خاصاً”.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحلوله ثالثاً في كأس العالم، يُعدّ كاين أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي ستمنح في لندن نهاية تشرين الأول المقبل.