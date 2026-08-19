من القرار إلى الاستدامة.. «الأربعاء الاقتصادي» يناقش مفاتيح نجاح الاستثمار

دمشق-سانا

ناقشت الفعاليات التجارية والاقتصادية السورية مع عدد من المهتمين بالشأن الاستثماري، في ندوة ‌‏”الأربعاء الاقتصادي” التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم، أبرز الأسس التي تساعد المستثمر ‏على اتخاذ القرار المناسب، والحفاظ على استثماره وتعزيز فرص نجاحه.‏

وشهدت الندوة التي حملت عنوان “الاستثمار ما له وما عليه”، نقاشاً وتفاعلاً بين المشاركين مع ‏طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بالواقع الاستثماري والتحديات والمعوقات التي ‏تواجه المستثمرين، وأهمية تعزيز الوعي المالي والقانوني قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.‏

وفي محاضرة له، استعرض المحاسب القانوني والاختصاصي في الإدارة المالية والتمويل محمد ‏عماد الدركزنلي، ثلاثة محاور رئيسية شملت: لماذا نستثمر؟ وكيف نحافظ على الاستثمار؟ وما ‏الشكل القانوني الأنسب للاستثمار؟

وكانت غرفة تجارة دمشق أقامت الأربعاء الماضي، ندوة ‏اقتصادية بعنوان “هندسة الإدارة وإعادة ‏هندسة إجراءات العمل” تناولت فيها مفهوم إعادة تصميم المؤسسات، وإجراءات العمل وفق منهجية ‏تفكير هندسي، بدءاً من رسم وتحليل العمليات وتشخيص نقاط الاختناق، وتبسيط الإجراءات، ‏وصولاً إلى التحول الرقمي وبناء منظومات إدارية أكثر كفاءة ومرونة.‏

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830، من ‏أقدم الغرف التجارية بالمنطقة، وتعمل على ‏دعم قطاع ‏الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية ‏والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار ‏والشركات، إضافة ‏إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ‏الاقتصادية، وتعزيز ‏العلاقات التجارية الخارجية.‏