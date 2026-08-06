ينطلق اليوم … دور الـ 16 للموسم الثاني للدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية ‏

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الخميس منافسات دور الـ16 للدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية، حيث تتواجه الفرق المتأهلة ضمن مراحل إقصائية وصولاً إلى نهائيات الموسم الثاني.‏

وتلعب بهذا الدور الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى بالتصفيات ضمن كل لعبة على حدة ‏مع الفرق التي حجزت مقاعدها عبر بطولات مراكز الألعاب الإلكترونية المعتمدة في ‏مختلف المحافظات السورية، ضمن مسار ‏Syrian Challengers، إلى جانب الفرق ‏التي احتلت المراكز الأولى في الموسم السابق وحصلت على مقاعد مباشرة في المرحلة ‏النهائية بحيث يكتمل دور الـ 16 بكل لعبة وفقاً للعدد المطلوب الذي حددته اللجنة المنظمة ‏للدوري. ‏

وأسفرت التصفيات عن تأهل 35 فريقاً إلى دور الـ 16 من الدوري، توزعوا بواقع 6 ‏فرق في لعبة ‏Dota 2‎، و12 فريقاً في لعبةCounter-Strike 2‎، و9 فرق في لعبة ‏League of Legends، إضافة إلى 8 فرق في لعبة ‏Mobile Legends: Bang ‎Bang‏.‏

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية في سوريا سعيد ‏شرف أن بطل الموسم الثاني سيخوض مواجهة حاسمة أمام بطل الموسم الأول، لتحديد ‏بطل الدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية والفوز باللقب والجائزة المالية ‏المخصصة للمنافسات.‏

‏ وبين أن اعتماد مسار بطولات مراكز الألعاب الإلكترونية المعتمدة في مختلف ‏المحافظات السورية، يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وربط البطولات المحلية ‏بمنظومة الدوري السوري الرقمي، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة لمنافسة أبرز ‏الفرق واللاعبين على المستوى الوطني.‏

وكانت منافسات مرحلة التصفيات للموسم الثاني من الدوري السوري الرقمي للرياضات ‏الإلكترونية اختتمت بعد سلسلة من المواجهات التي شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق ‏واللاعبين في مختلف الألعاب المعتمدة ضمن منافسات الدوري.‏

يشار إلى أن سوريا عضو في كل من اتحاد الرياضات الإلكترونية آسيوياً وعربياً ودولياً.‏