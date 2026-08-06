ينطلق اليوم … دور الـ 16 للموسم الثاني للدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية ‏

دمشق-سانا
تنطلق اليوم الخميس منافسات دور الـ16 للدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية، حيث تتواجه الفرق المتأهلة ضمن مراحل إقصائية وصولاً إلى نهائيات الموسم الثاني.
وتلعب بهذا الدور الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى بالتصفيات ضمن كل لعبة على حدة مع الفرق التي حجزت مقاعدها عبر بطولات مراكز الألعاب الإلكترونية المعتمدة في مختلف المحافظات السورية، ضمن مسار Syrian Challengers، إلى جانب الفرق التي احتلت المراكز الأولى في الموسم السابق وحصلت على مقاعد مباشرة في المرحلة النهائية بحيث يكتمل دور الـ 16 بكل لعبة وفقاً للعدد المطلوب الذي حددته اللجنة المنظمة للدوري.
وأسفرت التصفيات عن تأهل 35 فريقاً إلى دور الـ 16 من الدوري، توزعوا بواقع 6 فرق في لعبة Dota 2، و12 فريقاً في لعبةCounter-Strike 2، و9 فرق في لعبة League of Legends، إضافة إلى 8 فرق في لعبة Mobile Legends: Bang Bang.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية في سوريا سعيد شرف أن بطل الموسم الثاني سيخوض مواجهة حاسمة أمام بطل الموسم الأول، لتحديد بطل الدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية والفوز باللقب والجائزة المالية المخصصة للمنافسات.
وبين أن اعتماد مسار بطولات مراكز الألعاب الإلكترونية المعتمدة في مختلف المحافظات السورية، يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وربط البطولات المحلية بمنظومة الدوري السوري الرقمي، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة لمنافسة أبرز الفرق واللاعبين على المستوى الوطني.
وكانت منافسات مرحلة التصفيات للموسم الثاني من الدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية اختتمت بعد سلسلة من المواجهات التي شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق واللاعبين في مختلف الألعاب المعتمدة ضمن منافسات الدوري.
يشار إلى أن سوريا عضو في كل من اتحاد الرياضات الإلكترونية آسيوياً وعربياً ودولياً.