انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة

0A6A7180 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة

حماة-سانا

انطلقت اليوم الجمعة في المدينة الرياضية بحماة بطولة الجمهورية بكرة المضرب للفئات العمرية الصغيرة 9 و11 و13 عاماً، بمشاركة نحو 45 لاعباً ولاعبة من مختلف المحافظات.

0A6A7161 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة

وأوضح عضو الاتحاد العربي السوري لكرة المضرب والمشرف على البطولة سامر جراد في تصريح لـ سانا أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من المحافظات، ومنها حماة التي تُعد إحدى معاقل كرة المضرب السورية وخرجت العديد من الأبطال والبطلات، مبيناً أن المحافظة تحتاج إلى ملاعب إضافية لممارسة اللعبة، لأن الملعبين المتوفرين حالياً لا يكفيان لتطويرها وزيادة انتشارها.

وتوقع جراد أن تشهد البطولة منافسات قوية في فئة 13 عاماً، وأن تظهر مواهب واعدة في فئتي 9 و11 عاماً، مشيراً إلى أن كرة المضرب السورية في تطور مستمر وتمتلك خامات جيدة، ولاسيما في الفئات العمرية الصغيرة.

0A6A7165 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة

بدوره، أشار رئيس اللجنة الفنية لكرة المضرب بحماة عماد قنزوع إلى أنه تم التحضير للبطولة بشكل جيد منذ فترة لضمان نجاحها، ولاسيما مع المشاركة الواسعة من المحافظات، مبيناً أن حماة تضم العدد الأكبر من اللاعبين واللاعبات على مستوى سوريا، ومنهم من حقق نتائج إيجابية في البطولات الخارجية.

يُذكر أن بطولة الجمهورية بكرة المضرب انطلقت اليوم، وتختتم منافساتها النهائية غداً السبت بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

0A6A7174 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
0A6A7177 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
0A6A7186 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
0A6A7192 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
screen 3d39157eb514ddff 1786699380000 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
screen 31c7141a2893ade7 1786699524000 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
screen d7064f1e35ccd5ba 1786699486000 انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة
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