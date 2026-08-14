انطلاق بطولة الجمهورية بكرة المضرب في حماة للفئات العمرية الصغيرة

حماة-سانا

انطلقت اليوم الجمعة في المدينة الرياضية بحماة بطولة الجمهورية بكرة المضرب للفئات العمرية الصغيرة 9 و11 و13 عاماً، بمشاركة نحو 45 لاعباً ولاعبة من مختلف المحافظات.

وأوضح عضو الاتحاد العربي السوري لكرة المضرب والمشرف على البطولة سامر جراد في تصريح لـ سانا أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من المحافظات، ومنها حماة التي تُعد إحدى معاقل كرة المضرب السورية وخرجت العديد من الأبطال والبطلات، مبيناً أن المحافظة تحتاج إلى ملاعب إضافية لممارسة اللعبة، لأن الملعبين المتوفرين حالياً لا يكفيان لتطويرها وزيادة انتشارها.

وتوقع جراد أن تشهد البطولة منافسات قوية في فئة 13 عاماً، وأن تظهر مواهب واعدة في فئتي 9 و11 عاماً، مشيراً إلى أن كرة المضرب السورية في تطور مستمر وتمتلك خامات جيدة، ولاسيما في الفئات العمرية الصغيرة.

بدوره، أشار رئيس اللجنة الفنية لكرة المضرب بحماة عماد قنزوع إلى أنه تم التحضير للبطولة بشكل جيد منذ فترة لضمان نجاحها، ولاسيما مع المشاركة الواسعة من المحافظات، مبيناً أن حماة تضم العدد الأكبر من اللاعبين واللاعبات على مستوى سوريا، ومنهم من حقق نتائج إيجابية في البطولات الخارجية.

يُذكر أن بطولة الجمهورية بكرة المضرب انطلقت اليوم، وتختتم منافساتها النهائية غداً السبت بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.