الدفاع المدني: ترحيل 84 ألف متر مكعب من الأنقاض في دوما وداريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني تنفيذ الأنشطة في مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا بريف دمشق، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



إعادة تدوير نحو 30 ألف متر مكعب من الركام

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس أن المشروع يشمل إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح لإعادة التدوير من خلال الوحدة المتخصصة التي أُنشئت لهذا الغرض، بما يسهم في إعادة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي ودعم التعافي المبكر.

وجرى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب من الركام إلى موقع التدوير بنسبة تنفيذ 83% وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها بنسبة تنفيذ 48%.

98 بالمائة نسبة تنفيذ أعمال الترحيل

وبيّن الدفاع المدني أن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداريا حتى نهاية شهر تموز الماضي بلغ 84,000 متر مكعب من أصل 85,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%.

كما وفر المشروع نحو 35 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، معظمها لأهالي داريا، وزُوّد مجلس مدينة داريا بـ 2,500 متر مكعب من المواد الناتجة عن التكسير والفرز، والتي استُخدمت في مشاريع تحسين طريق المعامل، وتنفيذ خطوط للصرف الصحي والكهرباء.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى أنه يجري حالياً تجهيز وحدة تدوير الأنقاض بآليات وتجهيزات لإنتاج مواد البناء، تشمل بياضة بلوك، وبياضة إنترلوك، ومعمل إنتاج الرديف البيتوني، وقوالب إنتاج المنصفات الطرقية.

وكان الدفاع المدني السوري أطلق في الـ 26 من شهر تشرين الثاني العام الماضي بتمويل ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع إزالة الأنقاض في مدينتي داريا ودوما، بهدف تعزيز جهود التعافي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بما يتيح عودة الحياة الطبيعية إلى الأحياء السكنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، نفذ العديد من المشاريع في سوريا شملت مساعدات إغاثية وغذائية، ومشاريع طبية، وإجراء آلاف العمليات الجراحية، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس والآبار، وشبكات الصرف الصحي والمخابز.