الملك السعودي يكلف ولي العهد بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

جدة-سانا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أمراً ملكياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمر الملكي جاء بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ، والأوامر الملكية السابقة ذات الصلة بتشكيل المجلس.

يشار إلى أن هذا الأمر الملكي يستند إلى المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء السعودي، والتي تنص على ألا تزيد مدة المجلس على أربع سنوات، يتم خلالها إعادة تشكيله بموجب أمر ملكي.