انخفاض سعر الذهب بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين

واشنطن-سانا

انخفض سعر الذهب بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4354.58 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 4420.40 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 المئة إلى 64.51 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1715.54 دولاراً، وهوى البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1316.28 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب سجلت في وقت سابق اليوم الخميس، أعلى مستوياتها منذ الخامس من حزيران في وقت سابق من الجلسة عند 4449.39 دولاراً، مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.