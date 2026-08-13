فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو

لفيران توريس لاعب برشلوة مقارنة فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو

باريس-سانا‏

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع برشلونة الإسباني لضم ‏المهاجم فيران توريس إلى صفوفه مقابل نحو 50 مليون يورو، وفق تقارير إعلامية ‏اليوم الخميس.‏

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، أن توريس كان يرغب في الانتقال ‏إلى نادي العاصمة الفرنسية، وأن الاتفاق بين الناديين جاء بعد مفاوضات استمرت عدة ‏أيام.‏

وانضم المهاجم الإسباني، البالغ 26 عاماً، إلى برشلونة في كانون الثاني عام 2022 ‏قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل نحو 55 مليون يورو.‏

وسجل توريس خلال موسم 2025-2026 مع برشلونة 21 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى في ‌‏49 مباراة بمختلف المسابقات.‏

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