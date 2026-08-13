فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو

باريس-سانا
توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع برشلونة الإسباني لضم المهاجم فيران توريس إلى صفوفه مقابل نحو 50 مليون يورو، وفق تقارير إعلامية اليوم الخميس.
وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، أن توريس كان يرغب في الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية، وأن الاتفاق بين الناديين جاء بعد مفاوضات استمرت عدة أيام.
وانضم المهاجم الإسباني، البالغ 26 عاماً، إلى برشلونة في كانون الثاني عام 2022 قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل نحو 55 مليون يورو.
وسجل توريس خلال موسم 2025-2026 مع برشلونة 21 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى في 49 مباراة بمختلف المسابقات.