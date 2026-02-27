انطلاق بطولة دمشق الدولية لفروسية القفز على الحواجز

انطلاق بطولة دمشق الدولية لفروسية القفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

انطلقت اليوم بطولة دمشق الدولية لفروسية القفز على الحواجز، وذلك في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق وسط أجواء تنافسية عالية للفرسان المشاركين الذين مثلوا عدداً من أندية الفروسية.

وتضمنت منافسات اليوم الأول ثلاث فئات هي فئة الأطفال، وفئة جونيور، و فئة يونغ، وجرت منافساتها لشوط واحد سرعة لكل فئة على حدة.



وأسفرت نتائج اليوم الأول عن حلول الفرسان تيم المنوخ وزيد اكريم ومحمد الليث وكنان الحافي بالمراكز الأربعة الأولى على التوالي بدون أخطاء ،وذلك ضمن فئة الأطفال لارتفاع 110سم.

وفي فئة جونيور التي بلغ ارتفاع حواجزها 120سم حل بالمراكز الخمسة الأولى من دون أخطاء الفرسان، على التوالي، هاشم العقاد و جوري بحبوح ومحمد أبو زيد ومحمد أكرم أبو جيب وجواد الأحمد بينما انتهت منافسات فئة يونغ التي أقيمت منافساتها لارتفاع 130سم بحلول الفارسين مروان زبيبي وعبد الله العلي أولا وثانيا بدون أخطاء.

وتستكمل البطولة منافساتها غداً السبت، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثاني للبطولة منافسات قوية لكون مباريات الغد ستمنح بنهايتها نقاطا تأهيلية للفرسان ضمن آلية تحكيمية محددة ووفقا لنتائجهم المحققة.

