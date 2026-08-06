باريس سان جيرمان يعزز صفوفه بالتعاقد مع ماغنيس أكليوش

باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الخميس، عن تعاقده مع الموهبة الشابة ماغنيس أكليوش بعقد يمتد حتى عام 2031 قادماً من موناكو.

وسيرتدي أكليوش الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، القميص رقم 11.

وعقب توقيع عقد انضمامه للفريق الباريسي قال أكليوش: “التوقيع مع باريس سان جيرمان هو مصدر فخر كبير بالنسبة إليّ، لقد نشأت في منطقة إيل دو فرانس، ولذلك فإن الانضمام إلى نادٍ بهذا الحجم يعني الكثير لي ولعائلتي”.

وختم أكليوش قائلاً: “أتطلع إلى ارتداء هذا القميص، ومواصلة التطور داخل هذا النادي الكبير، وتقديم كل ما لديّ من أجل الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان أمام جماهيره”.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي ولقب دوري أبطال أوروبا.