المنتخب البلجيكي يهزم نظيره الأمريكي في مباراة ودية

واشنطن-سانا

تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دولية ودية، جرت بينهما اليوم في أتلانتا، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات مونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل أصحاب الأرض أولاً، حيث تقدم ويستون ماكيني لأمريكا في الدقيقة 39، قبل أن يسجل الضيوف خمسة أهداف، جاءت عبر ديباست، في الدقيقة 45، ثم أضاف أمادو أونانا الهدف الثاني، في الدقيقة 53، وعزز تشارلز دي كيتيلير النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يضيف دودي لوكيباكيو الرابع والخامس، في الدقيقتين 68 و82، وقلصت أمريكا الفارق قبل 3 دقائق من الوقت الأصلي، لتنتهي المباراة بانتصار كبير لمنتخب بلجيكا.

