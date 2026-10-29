أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وبعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وذكرت وكالة رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4039.39 دولاراً للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4051.60 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1 بالمئة إلى 53.82 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1526.74 دولاراً، فيما استقر البلاديوم تقريباً عند 1025.63 دولاراً للأونصة.