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أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

images 1 3 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية
تراجع أسعار الذهب-وكالة رويترز

واشنطن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وبعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي ‏أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في خطوة كانت ‌متوقعة على نطاق واسع.‏

وذكرت وكالة رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4039.39 دولاراً للأونصة، ‏كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4051.60  دولاراً للأونصة.‏

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1 بالمئة إلى 53.82 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين ‏بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1526.74 دولاراً، فيما استقر البلاديوم تقريباً عند 1025.63 دولاراً للأونصة.

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