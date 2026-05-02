أتلتيكو مدريد يعمّق جراح فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

عمّق أتلتيكو مدريد من جراح فالنسيا بعد أن تغلّب عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وسجّل أتلتيكو هدفيه في الشوط الثاني، حيث افتتح إيكر لوكي التسجيل في الدقيقة 74، قبل أن يضيف ميغيل يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم الفريق المدريدي المواجهة ويعود بالنقاط الثلاث.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 63 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع.

ميلان الإيطالي يعلن تمديد عقد مينيان حتى 2031
باريس سان جيرمان وبرشلونة يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا يفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
تواصل منافسات الدور الأول من دوري الأمل لكرة اليد للإناث
الشبيبة يعزز صفوفه بالأنغولية كوينداندا استعداداً لـ “فاينال 4” سلة السيدات
