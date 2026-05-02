أتلتيكو مدريد يعمّق جراح فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

عمّق أتلتيكو مدريد من جراح فالنسيا بعد أن تغلّب عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وسجّل أتلتيكو هدفيه في الشوط الثاني، حيث افتتح إيكر لوكي التسجيل في الدقيقة 74، قبل أن يضيف ميغيل يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم الفريق المدريدي المواجهة ويعود بالنقاط الثلاث.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 63 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع.