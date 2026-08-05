عودة الأوكراني مودريك إلى تشلسي بعد تبرئته من قضية المنشطات

لندن-سانا

عاد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك لصفوف فريقه تشلسي الإنكليزي اليوم الأربعاء، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب، جراء إيقافه بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وشارك اللاعب كبديل في مباراة تشلسي الودية ضد يوفنتوس، في ظهوره الأول منذ إبلاغه بنتيجة التحليل السلبية في العام 2024.

وقال تشابي ألونسو مدرب تشلسي: “سعيد جداً من أجله، كانت عودته لحظة مؤثرة للجميع في النادي، عندما أخبرته قبل المباراة أنه يمكنه اللعب لمدة 10 أو 15 دقيقة، كان سعيداً للغاية بالتأكيد”.

وانضم مودريك إلى تشلسي قادماً من شاختار دونيتسك عام 2023 مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، لكن مسيرته بدت في خطر عندما أوقفه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وأصر اللاعب الأوكراني دائماً على أنه لم يتعاطَ مادة محظورة عن علم أو عمداً، وتمت تبرئته ليتمكن من استئناف اللعب، بعد أن أنهى الاتحاد الإنكليزي الإجراءات الانضباطية ضده بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.