ميسي يعود لملاعب كرة القدم بعد خيبة كأس العالم 2026

واشنطن-سانا

عاد ليونيل ميسي إلى ملاعب كرة القدم عبر منافسات الدوري الأمريكي بعد خيبة مونديال 2026، التي خسر فيها منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.



ودخل ميسي بديلاً في الشوط الثاني وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب “نو ستاديوم” في ميامي، خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولومبوس كرو 2-2، في مباراة شهدت تألق لويس سواريز.



لكن اللاعب المتوّج باللقب المونديالي عام 2022 في قطر، لم يتمكن من الاحتفال بعودته بهدف، واكتفى بالتسديد مرتين خارج المرمى.



وأوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي بلغت ست مباريات متتالية، لكنه حافظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل الذي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد 2-2.