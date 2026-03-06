التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة

0A6A0264 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة

محافظات-سانا

خيّم التعادل السلبي على قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت بين أهلي حلب والوحدة اليوم في ملعب الحمدانية بحلب.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق حمص الفداء الفوز على جبلة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل أهداف حمص الفداء عبد الهادي دالي ومحمد مالطا وسامر مصطفى من ثلاث ركلات جزاء، إضافة إلى هدف مارديك مارديكيان.

وفاز الطليعة على أمية بهدف دون مقابل سجله عدنان طومان، وذلك في المباراة التي أقيمت في الملعب البلدي بحماة.

وأوضح مدرب الطليعة عمار الشمالي في تصريح لسانا أن الفريق قدم أداءً جيداً في المباراة تمكن خلالها من تحقيق الفوز ونيل ثلاث نقاط غالية من فريق أمية الذي حاول جاهداً تحقيق نقطة التعادل، مبيناً أن اللاعبين أضاعوا العديد من الفرص المهمة، ولكن أرضية الملعب السيئة حالت دون تقديم العرض الفني المطلوب من الفريقين.

ومُني الجيش بخسارة قاسية أمام الفتوة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب دير الزور البلدي.

وسجل أهدف الفتوة كل من يحيى الكرك ومحمد العبادي وأحمد الحسين.

ويلتقي اليوم تشرين مع الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي عند الساعة العاشرة مساء.

وتختتم منافسات الجولة الـ 12 غداً بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.

وكانت مباريات المرحلة انطلقت أمس، وشهدت فوز دمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف، وحطين على خان شيخون بهدف دون رد.

0A6A0245 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
0A6A0253 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
0A6A0261 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
0A6A0262 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
0A6A0263 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
0A6A0267 التعادل يحسم قمة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين أهلي حلب والوحدة
غداً تنطلق منافسات دوري كرة اليد لفئة الأشبال
منتخب سوريا يلاقي نظيره الفلسطيني في ختام دور المجموعات لكأس العرب
4 ميداليات لسوريا في دورة دبي الدولية المفتوحة للكاراتيه
مواجهات شبه محسومة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي
النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك