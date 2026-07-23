ميلان الإيطالي يعلن تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش

a014d710 86bc 11f1 bb58 d3ffca85db6d.png ميلان الإيطالي يعلن تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش

روما-سانا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس، تمديد عقد نجمه المخضرم، الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2027.

وقال النادي في بيان له: “يسر نادي ميلان أن يعلن عن توقيع لوكا مودريتش عقداً لموسم إضافي، حتى 30 حزيران 2027”.

وأضاف ميلان: “يُعدّ لوكا ركيزة أساسية في خط وسط الروسونيري منذ انضمامه، حيث قدّم خبرته وموهبته لخدمة الفريق داخل الملعب وخارجه، بتواضع وشغف كبيرين”.

وسيواصل الكرواتي، أحد أفضل وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم، مسيرته بقميص ميلان، الذي شارك معه في 37 مباراة وسجّل هدفين الموسم الماضي.

وعاد مودريتش من كأس العالم 2026 بعد الخروج مع منتخب كرواتيا من الدور 32 أمام منتخب البرتغال.

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