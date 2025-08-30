4 ميداليات لسوريا ببطولة غرب آسيا للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو

photo 2025 08 30 00 40 44

المنامة-سانا

حقق منتخب سوريا  للفنون القتالية برياضة الجوجيستو  4ميداليات، ذهبية وفضية و برونزيتين، في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي التفاصيل، نالت الميدالية الذهبية لاعبة منتخبنا شام الماوردي ضمن منافسات وزن 52 كغ، بينما أحرزت الميدالية الفضية اللاعبة مروة الشلبي بوزن فوق 70 كغ.

وجاءت الميداليتان البرونزيتان، عبر سامح رمضان بوزن 94 كغ و إبراهيم النصيرات بوزن 69 كغ.

وفي تصريح لسانا قال مدرب منتخبنا حازم رمضان: إنه ورغم قوة المنافسة إلا أن لاعبي ولاعبات منتخبنا قدموا أداءً مهارياً ملفتاً ونافسوا بقوة حتى اعتلوا منصات التتويج.

يشار إلى أنه شارك بالبطولة أكثر من  140 لاعباً ولاعبة.

