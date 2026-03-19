أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد وليفربول تبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد 7-2، في إياب الدور ثمن النهائي وذلك في مباراتهما على ملعب كامب نو في برشلونة.

وسجل لبرشلونة، البرازيلي رافينيا ثنائية في الدقيقتين 6 و72، و مارك بيرنال بالدقيقة 18، و لامين يامال من ركلة جزاء في الدقيقة 45+7، وفيرمين لوبيز عند الدقيقة 51، و البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ثنائية بالدقيقتين 56 و61، فيما سجل لنيوكاسل، أنطوني إيلانغا ثنائية بالدقيقتين 15و 28.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل1-1.

وكرر بايرن ميونيخ فوزه على ضيفه أتالانتا 4-1، ضمن إياب ثمن النهائي، بعدما هزمه في إيطاليا في مباراة الذهاب 6-1.

وسجل للبايرن هاري كاين ثنائية بالدقيقة 26 من ركلة جزاء و بالدقيقة 54، وكارل لينارت بالدقيقة 56، والكولومبي لويس دياز بالدقيقة 70، فيما سجل هدف أتالانتا الوحيد، الصربي لازار ساماردزيتش في الدقيقة 85.

وتأهل أتليتيكو مدريد الإسباني إلى ربع النهائي، رغم خسارته أمام توتنهام 2-3، مستفيداً من فوزه الكبير ذهاباً 5-2 الأسبوع الماضي.

وهزم ليفربول ضيفه غلطة سراي 4-0 في إياب ثمن النهائي، معوضاً خسارته ذهاباً في تركيا الأسبوع الماضي 1-0، ليؤمن الفريق الإنكليزي تذكرته الخاصة إلى ربع النهائي.

وسجل لليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي بالدقيقة 25، والفرنسي هوغو إيكيتيكي في الدقيقة51، و الهولندي ريان خرافنبيرخ بالدقيقة 53، والنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 62.