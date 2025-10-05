إعلان قائمة منتخب سوريا لكرة القدم لمواجهة ميانمار بتصفيات كأس آسيا

دمشق-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا للرجال لكرة القدم خوسيه لانا القائمة التي سيخوض بها منتخبنا مباراتي ميانمار، ذهاباً واياباً، ضمن تصفيات كأس آسيا 2027.

وضمت القائمة اللاعبين .. إلياس هدايا، شاهر الشاكر، مكسيم صراف، أيهم أوسو، آلان أوسي، عمر الميداني، عبد الله الشامي، عبد الرزاق محمد، أحمد فقا، زكريا حنان، خالد كرداوغلي، ألمار إبراهام، محمود النايف، مصطفى جنيد، نوح شمعون، محمد صلخدي، محمود الأسود، أحمد الدالي، محمد الحلاق، حسن دهان، محمد عنز، محمود المواس، عمر خريبين، بابلو صباغ، محمد عثمان.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب ميانمار في التصفيات، ذهاباً، في التاسع من الشهر الحالي، وإياباً في الرابع عشر من الشهر ذاته، ويواجه منتخبنا منتخب باكستان في الثامن عشر من الشهر المقبل، قبل أن يختتم مشواره بالتصفيات الآسيوية في الحادي والثلاثين من آذار المقبل بلقاء الإياب أمام باكستان.

ويتصدر منتخبنا ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط، متقدماً على منتخب ميانمار بفارق الأهداف، ويأتي منتخبا باكستان وأفغانستان في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.