مواجهة تاريخية مرتقبة.. إسبانيا والأرجنتين في صدام نهائي مونديال 2026

نيويورك-سانا

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم عند العاشرة ليلاً بتوقيت دمشق من يوم غد الأحد إلى ملعب “نيويورك/نيوجيرزي” في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيكتسي بحلة المونديال لاستضافة المباراة النهائية التاريخية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

ووصل المنتخبان إلى المشهد الختامي بعد مسيرة مميزة في الأدوار الإقصائية؛ حيث تفوق المنتخب الإسباني (الماتادور) على نظيره الفرنسي في نصف النهائي، بينما حجز المنتخب الأرجنتيني (التانغو) بطاقة العبور بعد عودة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام إنكلترا.

ويحمل هذا اللقاء بعداً تاريخياً فريداً كونه أول نهائي في تاريخ كأس العالم يجمع بين بطل أوروبا الحالي وبطل أمريكا الجنوبية الحالي (كوبا أمريكا)، كما يمثل فرصة للأرجنتين للدفاع عن كبرياء كرة القدم اللاتينية التي غابت عن منصات التتويج لصالح القارة العجوز في أربع من آخر خمس نسخ للمونديال.

يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المواجهة بعد أن حطم الرقم القياسي التاريخي للهدافين في كأس العالم متجاوزاً الألماني ميروسلاف كلوزه، كما بات أفضل صانع أهداف في تاريخ البطولة برصيد 12 تمريرة حاسمة بعد مساهمته الفعالة في الأدوار الإقصائية ضد مصر وسويسرا وإنكلترا، غير أن ميسي سيصطدم بأقوى خط دفاعي في البطولة، إذ حافظ الحارس الإسباني أوناي سيمون ورفاقه على نظافة شباكهم في 6 مباريات (رقم قياسي في نسخة واحدة)، وحقق سيمون سلسلة صمود بلغت 649 دقيقة متتالية دون استقبال أهداف.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع مختلف بين أقوى خطوط الوسط في العالم، إذ يقود إسبانيا النجم رودري الذي حطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين نجاحاً في التمرير بنسخة واحدة بواقع 655 تمريرة ناجحة، إلى جانب مساندة بيدري وفابيان رويز.

في المقابل، يعتمد المنتخب الأرجنتيني على حيوية أليكسيس ماك أليستر (الفائز بـ 33 التحاماً ثنائياً) وإنزو فرنانديز الذي قدم مباراة استثنائية أمام إنكلترا بـ 104 لمسات للكرة و82 تمريرة ناجحة، برفقة لياندرو باريديس ورودريغو دي بول.

وعلى الصعيد الفني، يواجه المدربان لويس دي لا فوينتي وليونيل سكالوني قرارات حاسمة، ففي المعسكر الإسباني تدور المفاضلة في الوسط بين فابيان رويز (الذي يملك سجلاً بـ 49 مباراة مع المنتخب دون خسارة) وبيدري المتميز هجومياً، وفي المعسكر الأرجنتيني، تتجه الحيرة نحو خط الهجوم للمفاضلة بين جوليان ألفاريز صاحب الأهداف الحاسمة، ولاوتارو مارتينيز الذي تحول إلى ورقة رابحة للمنتخب في الأدوار الماضية.

ويؤكد وصول دي لا فوينتي وسكالوني إلى النهائي نجاح المدرسة التدريبية الوطنية وتفوقها على المدارس الأجنبية التي استعانت بها منتخبات كبرى في هذه النسخة؛ فشق دي لا فوينتي طريقه بنجاح من الفئات السنية حتى التتويج بـ “يورو 2024″، بينما قاد سكالوني الأرجنتين لحصد مونديال 2022 وكوبا أمريكا، ليرسخا تقاليد المونديال التاريخية التي لم تشهد قط فوز منتخب بلقب كأس العالم تحت قيادة مدرب أجنبي.

وتشير الإحصائيات إلى أن النهائي قد يحسم في اللحظات الأخيرة، فراقصو التانغو أظهروا قوة ذهنية خارقة وحولوا تأخرهم أمام مصر قبل 12 دقيقة من النهاية إلى فوز تاريخي، وكرروا الأمر أمام إنكلترا في الدقائق الخمس الأخيرة، وبالمثل نجحت إسبانيا في عبور محطتي البرتغال وبلجيكا بفضل أهداف متأخرة، ما يعكس امتلاك الطرفين لشخصية البطل والقدرة على الحسم تحت الضغط.