الأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بفوزها على سويسرا

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد فوزه على نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، عقب التمديد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك دان ندوي التعادل لسويسرا في الدقيقة الـ67.

وتلقى المنتخب السويسري ضربة قوية في الدقيقة الـ72، بطرد مهاجمه بريل إيمبولو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إثر إنذاره الأول في الدقيقة الـ44.

واستفاد المنتخب الأرجنتيني من تفوقه العددي خلال الشوطين الإضافيين، إذ سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ112، قبل أن يختتم لاوتارو مارتينيز ثلاثية منتخب بلاده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الأرجنتيني موعداً مع نظيره الإنكليزي في الدور نصف النهائي، بعدما تجاوز الأخير المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.