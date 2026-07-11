وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في كأس العالم

photo 2026 07 11 18 39 49 وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في كأس العالم

جوهانسبرغ-سانا

توفي لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا، ونادي ماميلودي صنداونز، جايدن آدامز، اليوم السبت، عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، ولم يُكشف عن سبب الوفاة.

وأفادت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا، وفقاً لوكالة رويترز، بأن آدامز شارك في المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في دور المجموعات من البطولة، التي بلغ فيها منتخب جنوب أفريقيا الأدوار الإقصائية قبل خروجه أمام كندا في دور الـ32.

ونعى اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا اللاعب الراحل، وقال في بيان: “فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، وشاباً واعداً كانت مسيرته لا تزال تحمل الكثير”.

من جهته، قدم وزير الرياضة الجنوب أفريقي جايدن ماكنزي تعازيه لعائلة اللاعب وزملائه ومشجعيه، مشيراً إلى أن البلاد تشاركهم الحزن بعد متابعة رحلة صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني.

وكان آدامز يلعب في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2025-2026.

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