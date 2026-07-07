الأرجنتين تبلغ ربع نهائي كأس العالم بفوز مثير على مصر

واشنطن-سانا‏

بلغ منتخب الأرجنتين الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في المباراة ‏التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة الـ15 عبر ياسر إبراهيم الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه إلى شباك ‏الحارس إيميليانو مارتينيز.

وأهدر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ركلة جزاء بعد تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في التصدي لها، قبل أن يواصل ‏تألقه بإبعاد فرصتين محققتين لكل من أليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز، كما تصدى القائم الأيمن لمنتخب مصر لركلة ‏حرة مباشرة نفذها ميسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد..

ومع انطلاق الشوط الثاني كثفت الأرجنتين هجماتها، في حين قاد هيثم حسن ومحمد صلاح هجمة مرتدة أنهاها مصطفى ‏زيكو في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الـ 67 قبل أن تقلص الأرجنتين الفارق عبر كريستيان روميرو في ‏الدقيقة الـ 79، ثم أدرك ميسي التعادل في الدقيقة الـ 84، ليحسم إنزو فرنانديز اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل ‏الضائع (90+3)، مانحاً منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتختتم اليوم منافسات الدور ثمن النهائي بإقامة مباراة تجمع منتخبي كولومبيا وسويسرا على ملعب بي سي بليس بمدينة ‏فانكوفر الكندية.