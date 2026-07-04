مواجهة قوية تجمع فرنسا وباراغواي للظفر ببطاقة ربع نهائي مونديال 2026

فيلادلفيا-سانا

يلتقي المنتخب الفرنسي لكرة القدم نظيره الباراغوياني عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل غد الأحد بتوقيت دمشق، على ملعب “فيلادلفيا” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية وبطل مونديال 2018، المواجهة مرشحاً بارزاً لمواصلة مشواره في البطولة، بعد فوزه العريض في دور الـ 32 على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد، مستنداً إلى جاهزية هجومية عالية بقيادة هدافه كيليان مبابي، وسجل حافل يخلو من الهزائم في آخر سبع مباريات خاضها بالأدوار الإقصائية في المونديال.

وفي المقابل، يسعى منتخب باراغواي إلى مواصلة مفاجآته في البطولة وتحقيق إنجاز جديد، بعد أن نجح في إقصاء المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، في الدور السابق، معتمداً على تنظيم دفاعي عال وطموح مشروع للوصول إلى ربع النهائي.

تاريخياً، يميل التفوق للمنتخب الفرنسي في المواجهات المباشرة بين الطرفين، حيث التقى الفريقان في آخر خمس مواجهات، انتهت ثلاث منها بفوز فرنسا مقابل تعادلين، وكان أبرزها في الدور ثمن النهائي لمونديال 1998 عندما فازت فرنسا بهدف دون رد في طريقها لتحقيق لقبها الأول.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي في الدور ربع النهائي مع المتأهل من لقاء المغرب وكندا.