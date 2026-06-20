فرنسا تحظر المشروبات الكحولية خلال مهرجان سنوي تزامناً مع موجة حر مرتقبة

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، حظر تناول المشروبات الكحولية غداً الأحد خلال مهرجان سياحي سنوي، ضمن المناطق التي سيشملها إنذار باللون الأحمر من موجة حر مرتقبة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في بيان أوردته وكالة رويترز: “سيصدر حكام المناطق قرارات تحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة بالأقاليم الخاضعة للإنذار باللون الأحمر في مهرجانات فيت دو لا موزيك السنوية”.

وأضاف لوكورنو: “بالنسبة لجميع الفعاليات التي تنظمها الدولة وأجهزتها، صدرت تعليمات بعدم تقديم المشروبات الكحولية”.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، أعلنت في أحدث إفاداتها اليوم، إنذاراً باللون الأحمر من موجة الحر التي تشمل 35 إقليماً في فرنسا منها باريس اعتباراً من غد الأحد.