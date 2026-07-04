كولومبيا تبلغ دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بالفوز على غانا

كانساس سيتي-سانا

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب غانا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32.



وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله، مانحاً منتخب بلاده أفضلية مبكرة.



وشهدت المواجهة إلغاء هدفٍ ثانٍ لكولومبيا، أحرزه لويس دياز في الدقيقة 56 بداعي التسلل، ورغم محاولات غانا لتعديل النتيجة، فإن الدفاع الكولومبي والحارس، نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.



وبهذا الفوز تأهل المنتخب الكولومبي إلى دور الـ 16، حيث يواجه نظيره السويسري يوم الثلاثاء المقبل.