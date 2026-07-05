الحلبي: تخريج آخر دفعات جامعة حلب بالمناطق المحررة محطة وطنية وتاريخية

‏دمشق-سانا

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هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي خريجي وخريجات كلية الصيدلة في جامعة حلب، بمناسبة تخرج دفعة ‏الشهيد عبد القادر الصالح، التي تعد آخر دفعات الجامعة في المناطق المحررة سابقاً.‏

وأكد الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أن تخريج هذه الدفعة يشكل محطة وطنية وتاريخية ‏تؤذن بمرحلة أكاديمية موحدة، باعتبارها آخر دفعات جامعة حلب في المناطق المحررة سابقاً، وإيذاناً باندماجها الكامل ضمن ‏جامعة حلب الأم، بما يجسد وحدة المؤسسة الأكاديمية، ويمهد لانطلاق مرحلة جديدة من التطوير والبناء.‏

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي بذلتها رئاسة الجامعة، وعمادة الكلية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية خلال ‏سنوات الثورة السورية، ودورهم في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتخريج الكفاءات رغم التحديات، مؤكداً أن ‏هذه الجهود ستبقى محل تقدير واعتزاز.‏

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وكان الوزير الحلبي أكد في الثالث عشر من حزيران الماضي، أن تخريج “دفعة جيل التمكين” من طلاب كلية الطب البشري ‏في جامعة حلب بالمناطق المحررة سابقاً، يعد إنجازاً استثنائياً وتتويجاً لمسيرة علمية وطبية شكلت نموذجاً حياً للصمود ‏والإرادة الوطنية في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا.‏