الحلبي: تخريج آخر دفعات جامعة حلب بالمناطق المحررة محطة وطنية وتاريخية

دمشق-سانا
هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي خريجي وخريجات كلية الصيدلة في جامعة حلب، بمناسبة تخرج دفعة الشهيد عبد القادر الصالح، التي تعد آخر دفعات الجامعة في المناطق المحررة سابقاً.
وأكد الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أن تخريج هذه الدفعة يشكل محطة وطنية وتاريخية تؤذن بمرحلة أكاديمية موحدة، باعتبارها آخر دفعات جامعة حلب في المناطق المحررة سابقاً، وإيذاناً باندماجها الكامل ضمن جامعة حلب الأم، بما يجسد وحدة المؤسسة الأكاديمية، ويمهد لانطلاق مرحلة جديدة من التطوير والبناء.
وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي بذلتها رئاسة الجامعة، وعمادة الكلية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية خلال سنوات الثورة السورية، ودورهم في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتخريج الكفاءات رغم التحديات، مؤكداً أن هذه الجهود ستبقى محل تقدير واعتزاز.
وكان الوزير الحلبي أكد في الثالث عشر من حزيران الماضي، أن تخريج “دفعة جيل التمكين” من طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب بالمناطق المحررة سابقاً، يعد إنجازاً استثنائياً وتتويجاً لمسيرة علمية وطبية شكلت نموذجاً حياً للصمود والإرادة الوطنية في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا.