المدرب الفرنسي رينارد يعلن “انتهاء مغامرته” القصيرة مع منتخب تونس

تونس-سانا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم السبت، انتهاء مهمته القصيرة مع منتخب تونس بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال رينارد في بيان: “مغامرتي تنتهي هنا”، موجهاً الشكر إلى الاتحاد التونسي للعبة على منحه فرصة قيادة المنتخب في كأس العالم.

وعبَّر عن ثقته في قدرة المنتخب التونسي على مواصلة التطوُّر، وتحقيق النجاحات وإسعاد جماهيره.

وفشلت مغامرة تغيير المدرب في منتصف البطولة في إنقاذ مشوار تونس في كأس العالم، إذ لم يتمكَّن الفرنسي المخضرم رينارد من تحقيق ما عجز عنه صبري لموشي، بعدما حسمت الخسارة 1 – 3 أمام هولندا خروج المنتخب التونسي، دون تحقيق أي فوز.

واستقبلت شباك تونس 12 هدفاً في دور المجموعات، وهو رقم قياسي سلبي في تاريخ كأس العالم، متجاوزاً الرقم السابق المُسجَّل باسم كوستاريكا (11 هدفاً) في نسخة 2022.