نابولي الإيطالي يستعيد مهاجمه لوكاكو بعد غياب طويل

روما-سانا

عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تمارين نابولي اليوم بعد أشهر من الإصابة، حيث يستعد بطل إيطاليا لمواجهة بنفيكا البرتغالي في لشبونة ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في إطار دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك لوكاكو البالغ 32 عاماً في أي مباراة رسمية مع نابولي هذا الموسم؛ جراء تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة ودية قبل انطلاق الدوري.

وفي الدوري الإيطالي يتساوى نابولي في النقاط مع ميلان المتصدر 31 نقطة لكل منهما، لكنه يمر بمرحلة حرجة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز العشرين برصيد 7 نقاط خارج المراكز المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي أو الملحق.