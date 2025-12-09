نابولي الإيطالي يستعيد مهاجمه لوكاكو بعد غياب طويل

1024 8f6afad4f0 نابولي الإيطالي يستعيد مهاجمه لوكاكو بعد غياب طويل

روما-سانا

عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تمارين نابولي اليوم بعد أشهر من الإصابة، حيث يستعد بطل إيطاليا لمواجهة بنفيكا البرتغالي في لشبونة ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في إطار دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك لوكاكو البالغ 32 عاماً في أي مباراة رسمية مع نابولي هذا الموسم؛ جراء تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة ودية قبل انطلاق الدوري.

وفي الدوري الإيطالي يتساوى نابولي في النقاط مع ميلان المتصدر 31 نقطة لكل منهما، لكنه يمر بمرحلة حرجة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز العشرين برصيد 7 نقاط خارج المراكز المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي أو الملحق.

أرسنال يتجاوز فولهام ويستعيد صدارة الدوري الإنكليزي
المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كرة القدم.. إلغاء هبوط الأندية عن الموسم الماضي
برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الإنكليزي ماركوس راشفورد
منتخب سوريا لكرة القدم للرجال يفوز على نظيره الأفغاني في تصفيات كأس آسيا
اختتام منافسات التجمع الأول من الدوري السوري لكرة اليد للرجال اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك