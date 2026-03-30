سباق ضاحية بدير الزور بمشاركة متميزة لأندية المحافظة

دير الزور-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في محافظة دير الزور، بالتعاون مع الاتحاد السوري للترياثلون، سباق الضاحية بمناسبة عيد الثورة.

وشهد السباق مشاركة متميزة، حيث تجاوز عدد اللاعبين الـ 50 مشاركاً مثلوا عدداً من أندية المحافظة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو الاتحاد السوري للترياثلون عادل الفرج أن تنظيم هذا السباق يأتي في إطار خطة التعاون المشترك بين مديرية الرياضة والشباب والاتحاد السوري للترياثلون ووزارة الرياضة والشباب، بهدف تنشيط الحركة الرياضية في أندية دير الزور بعد انقطاع طويل عن المشاركات الرسمية.

وأوضح الفرج أن مثل هذه الفعاليات تشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل العمل الرياضي بشكل منظم، وتهيئة اللاعبين بدنياً وفنياً، واكتشاف المواهب الواعدة، تمهيداً لمشاركتهم في البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد خلال المرحلة القادمة.

يشار إلى أنه شارك بالسباق لاعبين من أندية الفتوة و اليقظة و الريف و سفيرة و حطلة و مراط.