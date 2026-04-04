الوحدة يتخطى الكرامة وحمص الفداء يلتقي الجيش بدوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

فاز نادي الوحدة على مضيفه الكرامة بنتيجة (92-83) نقطة، في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

وفرض الوحدة سيطرته منذ البداية، حيث تميز لاعبوه بدقة الرميات الثلاثية والانتشار الناجح، مما منحهم الأفضلية في الربعين الأول والثاني، وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بفارق مريح وصل إلى 16 نقطة، وبواقع (45-29)، مستغلاً كثرة التمريرات الخاطئة، وغياب التوفيق الذي عاند لاعبي الكرامة في إنهاء الهجمات.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الكرامة بروح مغايرة مستفيداً من الدعم الجماهيري الكبير، وخبرة كادره التدريبي، حيث نجح في تقليص الفارق تدريجياً، وإعادة المباراة إلى أجواء الندية، وتمكن أصحاب الأرض من تذليل الفارق إلى أربع نقاط فقط مع نهاية الربع الثالث، مما أشعل الحماس في المدرجات.

وفي الربع الرابع والأخير، استعاد الوحدة توازنه وهدوءه، وتمكن من امتصاص فورة الكرامة الهجومية، ليعيد توسيع الفارق مجدداً بفضل الارتداد السريع، والدفاع المحكم، لتنتهي المواجهة بفوز وحداوي مستحق وبفارق تسع نقاط.

ويلتقي اليوم فريقا الجيش وحمص الفداء على أرض صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق، في مباراة مهمة للفريقين.