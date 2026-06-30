رجل مباراة ألمانيا وباراغواي يتحول إلى صاحب شخصية مأساوية… وصحيفة بيلد تفجر مفاجأة

برلين- سانا

عاش مدافع المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ، جوناثان تاه، ليلة مأساوية، بعدما سجل هدفاً قاتلاً لصالح ألمانيا في الدقيقة 103، ولكن تم إلغاؤه لوجود خطأ ضد حارس باراغواي، قبل أن يهدر ركلة الترجيح الحاسمة، ليساهم في وداع “الماكينات” لبطولة كأس العالم من دور الـ32.



وكان تاه مكلفاً بتسديد ركلة الترجيح السادسة، وكان تسجيلها سيعني نقل الضغط بالكامل إلى المنافس، لكنه أهدرها بغرابة بعدما سدد الكرة عالياً فوق المرمى، ليمنح باراغواي بطاقة التأهل.



جوناثان تاه يبين أسباب خروج ألمانيا ويهاجم الحكم

وفي تصريحاته عقب المباراة قال: “أنا لا أفكر في تلك الركلة على الإطلاق، إنها مجرد لقطة واحدة في مباراة، ومجرد ركلة جزاء، لقد ودعنا البطولة لأسباب كثيرة، ولن أتوقف طويلًا عند تلك اللحظة”.



وعلق تاه غاضباً على تلك اللقطة، قائلاً: “بالنسبة لي، لم تكن هناك أي مخالفة على الإطلاق، وبصراحة، لا أفهم هذا القرار التحكيمي، لكن يتعين علينا تقبله في النهاية، رغم قناعتي الكاملة بأن الهدف كان صحيحاً”.

صحيفة بيلد تكشف أسباب خسارة ألمانيا

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية أن عدد من لاعبي منتخبي ألمانيا لم يرغبوا في تحمل المسؤولية خلال تنفيذ ركلات الترجيح، ولاسيما في التسديدة السادسة التي كانت النقطة الحاسمة في حسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لمعرفة سبب تحمل تاه لتلك المسؤولية يجب معرفة ما دار خلف الكواليس، حيث وفقاً لمعلوماتها الخاصة، كانت هناك صعوبات للعثور على اللاعب الذي يريد تنفيذ تلك الركلة الحاسمة.



وأفادت “بيلد” بأن جوناثان تاه هو من تقبل روح المسؤولية القاتلة في الركلة الأخيرة بعدما رفض رفاقه تنفيذها حيث ترددوا وتخلوا عن الأمر، وهم ليون جوريتسكا، فالديما أنطون، ناثانيال براون، مالك ثياو والحارس مانويل نوير.



واستذكرت الصحيفة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 بين بايرن ميونخ وتشيلسي، حيث خسر البافاري في مباراة شهدت ابتعاد عدد من اللاعبين وتخليهم عن المسؤولية في ركلات الترجيح، واضطر مانويل نوير إلى تسديد الركلة الثالثة، بينما أهدر باستيان شفاينشتايجر الركلة الخامسة.



وخاض منتخب ألمانيا مباراته في دور الـ32 ضد باراغواي، حيث خسرت بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادلا بهدف لمثله في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية